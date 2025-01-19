Вашингтон, 19 января, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Избранный американский президент Дональд Трамп заявил о планах приостановить запрет TikTok в США сразу после инаугурации, чтобы прийти к соглашению с платформой. Об этом республиканец написал в социальной сети Truth Social.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Я издам указ в понедельник, чтобы продлить период времени до момента, когда запрет по закону вступает в силу, чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности», — указал он в публикации.

Трамп также отметил, что Соединённые Штаты должны получить 50-процентную долю от TikTok, чтобы, по его словам, продолжить работу сервиса и сохранить его в надёжных руках.

«Без одобрения США TikTok не существует. С нашим одобрением его стоимость может составлять сотни миллиардов долларов, возможно, триллионы», — добавил избранный президент.

В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок закончился 19 января — за день до инаугурации нового президента.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в США начал действовать закон, запрещающий работу TikTok. Пользователи получили уведомление о том, что в течение некоторого времени не смогут заходить в приложение. После блокировки TikTok в США на проблемы в работе приложения пожаловались и канадские пользователи.

В июне 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик. 17 января он также сообщил, что лично примет решение о будущем TikTok в США.