Братислава, 19 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье, 19 января, сообщил, что рассматривает возможность наложить вето на решения ЕС о дальнейшей финансовой помощи Украине.

Global Look Press

Ранее Фицо раскритиковал Зеленского за решение прекратить транзит российского газа через Украину. Он отметил, что это приведёт к значительным убыткам для стран ЕС. Фицо предложил главе киевского режима провести встречу на границе двух стран, однако Зеленский от этого отказался, в свою очередь предложив встретиться в Киеве, а потом выступив с инициативой о встрече в Давосе.

«Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моём случае нашла коса на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — сказал политик в обращении, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. 22 декабря Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Словацкий премьер отметил, что российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад, в том числе в Словакию.

Главу киевского режима Фицо ранее назвал попрошайкой и шантажистом. Действиям Зеленского нужно положить конец, отметил он. Премьер Словакии отметил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине. Также сообщалось, что власти Словакии рассматривают возможность сокращения финансовой помощи находящимся в республике гражданам Украины и прекращения экстренных поставок электроэнергии на Украину.