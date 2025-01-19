Курск, 19 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили 19 января в региональном оперативном штабе.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее стало известно, что в небе над регионом удалось уничтожить две ракеты украинских формирований.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Авторы публикации также выразили благодарность бойцам ПВО за отражение удара.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября ВСУ также пытались атаковать Курскую область управляемой авиабомбой. Её удалось сбить российским военным.

В первые минуты нового 2025 года украинские войска нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Жертв и значимых разрушений не было. Врио главы региона Александр Хинштейн уточнял, что в результате обстрела был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населённого пункта Гирьи.