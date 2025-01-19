Абуджа, 19 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Взрыв бензовоза в штате Нигер на западе Нигерии стал причиной гибели 86 человек, сообщило 19 января местное издание This Day Live.

AP/TASS

Тела погибших забрали с места аварии. В списках погибших числятся 55 человек, отметил генеральный директор агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

Он уточнил, что 80 погибших ночью похоронили. Ещё пять тел увезли родственники погибших, чтобы похоронить в городе. Один человек скончался после госпитализации.

Первоначально власти сообщили о 50 погибших, которые сгорели заживо при взрыве бензовоза в районе Дикко. Авария произошла 18 января около 11:00 мск на скоростной трассе Абуджа — Кадуна около заправки Баддеги. Бензовоз опрокинулся на бок, к нему подъехала автоцистерна, чтобы откачать топливо. Во время откачки бензин попал на генератор, что привело к взрыву и пожару.

Большинство погибших — люди, прибежавшие к бензовозу в надежде собрать топливо. Огонь также уничтожил несколько домов и магазинов.

В Нигерии часто происходят аварии с участием бензовозов. В октябре 2024 года в северном штате Джигава пострадали более 180 человек и более 80 получили ранения в результате взрыва и пожара на месте опрокидывания автоцистерны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года в результате ДТП с бензовозом в нигерийском штате Огун погибли по меньшей мере 17 человек. В ноябре того же года в штате Коги бензовоз с отказавшими тормозами столкнулся с нескольким автомобилями на встречной полосе. При взрыве погибли не менее 12 человек.