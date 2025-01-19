Киев, 19 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. На Украине ввели санкции в отношении 18 политических и культурных деятелей. Указ о санкциях Совета национальной безопасности страны 19 января подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Bulkin Sergey/Global Look Press Российский дирижёр Юрий Башмет

Санкции предусматривают лишение госнаград и экономические санкции в виде блокирования активов на 10 лет.

В чёрный список вошли, в частности, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, бывший лидер запрещённой на Украине Коммунистической партии Пётр Симоненко, экс-депутаты Рады Евгений Мураев, Олег Волошин и Леонид Байсаров.

Также в списке санкций СНБО значатся сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР, балетмейстер Вадим Писарев, советский, российский киноактер и сценарист, народный артист Украины и России Илья Резник, российский дирижёр Юрий Башмет и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Зеленский подписал указ о санкциях против 140 субъектов финансового сектора России. Антироссийские санкции вводятся на 10 лет и касаются в общей сложности 75 физических и 65 юридических лиц. В санкционный список также попала Национальная система платёжных карт (НСПК), которая является оператором платёжной системы «Мир», и платёжная система «Золотая Корона».

Рестрикции заключаются в блокировке активов, прекращении торговых операций, остановке экономических и финансовых обязательств. Кроме того, по словам Зеленского, он подписал ещё один документ, согласно которому за попытки обойти санкции будет введена уголовная ответственность.

В офисе главы киевского режима также обсуждают идею введения санкций против бывшего президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).