Вашингтон, 19 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден перед истечением своих полномочий помиловал одного из активистов движения за права темнокожих Маркуса Гарви. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе Белого дома.

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Гарви известен тем, что одним из первых в США участвовал в создании указанного движения. Другой деятель за права чернокожих Мартин Лютер Кинг-младший называл его «первым цветным человеком в истории Соединённых Штатов», возглавившим и развившим такое массовое движение.

Гарви осудили в 1923 году на пять лет тюрьмы за мошенничество. Активист умер ещё в 1940 году. Решение Байдена о помиловании Гарви в Белом доме объяснили тем, что тот " заслужил похвалу за глобальную пропаганду и влияние».

Действующий президент также помиловал ещё четверых активистов, которые сейчас находятся в тюрьме. Речь идёт о борце за профилактику насилия с применением огнестрельного оружия Дарриле Чамберсе, защитнике иммигрантских и религиозных общин Равидате Рагбире, а также об адвокатах Доне Леонарде Скотте-младшем и Кембе Смит Прадиа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря американский предприниматель Илон Маск выразил удивление в связи с тем, что Байден за время своего президентского срока помиловал более 8 тыс. человек. На тот момент времени было известно о 8062 помилованных действующим главой Белого дома.

Среди этих людей был сын политика Хантер Байден, который являлся фигурантом по двум уголовным делам. Избранный президент, в свою очередь, США Дональд Трамп за время своего первого срока помиловал только 237 человек.

7 января телеканал NBC News проинформировал, что в США двое заключённых, помилованных Байденом, отказались от отмены смертной казни. Уточнялось, что осуждённые настаивают на своей невиновности, и такое помилование меняет приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.