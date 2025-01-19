Эр-Рияд, 19 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста трёх израильских заложниц в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

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«ХАМАС передал троих израильских заложниц Международному комитету Красного Креста в секторе Газа», — указано в публикации.

Телеканал также отмечает, что передача заложниц состоялась на площади Эс-Сарая в городе Газа. По оценке представителей МККК, состояние заложников хорошее.

Обмен заложниками будет проводиться по субботам по условиям соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января в 12:15 мск.

Как передавало ИА Регнум, данное соглашение реализуется в три этапа. Сперва армия Израиля начнёт вывод войск из сектора Газа, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.