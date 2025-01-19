Москва, 19 января, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Режиссёр, телеведущий Тигран Кеосаян остаётся в коме, изменений в состоянии его здоровья нет, сообщила в воскресенье, 19 января, жена Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Она поблагодарила всех за поддержку и молитвы за своего мужа.

«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждём. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 8 января Симоньян сообщила, что её муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Она отметила, что Кеосаян давно испытывает проблемы с сердцем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются на выздоровление телеведущего. Песков назвал Кеосаяна свои другом.

Телеведущий ранее перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После первого инфаркта ему сделали операцию на сердце.

В октябре 2022 года на 62-м году жизни умер брат Тиграна Кеосаяна, продюсер и актёр Давид Кеосаян. Причины смерти не раскрывались.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».