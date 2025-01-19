Курск, 19 января, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью ещё одну ракету украинских формирований. Об этом сообщили 19 января в региональном оперативном штабе.

РИА Новости

Ранее появилась информация об уничтожении над территорией региона одной ракеты, выпущенной киевским режимом.

«Ещё одна ракета ВСУ была сбита в Курской области», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 января над шестью российскими регионами система ПВО России обезвредила 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских сил. Из них над территорией Курской области было сбито 11. Днём 13 января над указанным регионом средства ПВО нейтрализовали украинскую ракету.

2 января ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. После атаки врио главы региона Александр Хинштейн написал, что никто из жителей населённого пункта в медицинские учреждения за помощью не обращался. Он уточнил, что был выявлен незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Также получили повреждения Дом культуры, здание школы-интерната и жилой дом.