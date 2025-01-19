Москва, 19 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него сложились товарищеские отношения. Об этом глава иранской республики 19 января заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьёву для телеканала «Соловьёв Live».

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы, и мы разделяем позицию Путина относительно однополярности <…> У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», ― подчеркнул иранский лидер.

Он отметил, что понимание того, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Путин провёл в Кремле переговоры с Пезешкианом. В ходе встречи главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

В частности, согласно положению договора, Россия и Иран гарантировали неприменение санкций друг против друга. Также отмечено, что обе страны воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга.

Российский лидер назвал этот договор прорывным документом и отметил, что он нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, а также всего Евразийского региона.

Пезешкиан в свою очередь заявил, что РФ и Иран могут проводить самостоятельную политику и вместе развивать в регионе безопасность и экономику. По его словам, Москва и Тегеран не нуждаются в Западе.

По итогам переговоров в Москве Путин подарил президенту Ирана самовар и картину с зимним пейзажем на память о России.