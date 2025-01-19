Киев, 19 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. В Киевской и ещё семи областях Украины 19 января объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Global Look Press

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумкой области в 11:50 мск, в 15:17 она была объявлена в Харьковской области, в 16:30 — в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 18 января воздушная тревога также была объявлена в восьми украинских областях. Так, в 22:41 мск сирены зазвучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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