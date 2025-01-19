Москва, 19 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. В федеральном бюджете достаточно средств для дополнительной индексации пенсий, заявила в воскресенье, 19 января, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

Elena Mayorova/Global Look Press

Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. С 1 февраля правительство может доиндексировать страховые пенсии с учётом уровня инфляции в 2024 году. Показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Росстат сообщал, что инфляция в 2024 году составила 9,52%.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала Стенякина «РИА Новости».

Индексация страховых пенсий затронет около 40 млн пенсионеров, напомнила она.

Как передавало ИА Регнум, в декабре глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее в январе сообщил об индексации социальных пенсий на 14,75% с апреля. К концу 2025 года средний размер социальной пенсии в России составит 15 456 рублей.

В России в 2025 году увеличатся заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсии. Зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры, а также отдельных категорий, которые были определены «майскими указами» президента Владимира Путина, в течение года будут повышены на 13,2%.