Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Список из 90 заключённых, которых израильская сторона должна выпустить в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, получило Управление тюрем Израиля. Об этом сообщил 19 января портал Ynet.

Global Look Press

Согласно договорённостям, палестинское движение в ответ обязуется освободить трёх израильских женщин, взятых ранее в заложницы. Журналисты уточняют, что 90 заключённых сначала перевезут в израильскую тюрьму Офер.

Это учреждение находится недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. В этом месте заключённых будут ожидать представители Красного Креста.

В публикации также уточняется, что в тюрьме доставленные лица останутся до дальнейших указаний израильских властей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СМИ опубликовали список трёх израильских заложниц, которых ХАМАС обязался отпустить 19 января в обмен на освобождение 90 палестинских заключённых. В нём числятся 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбер Хаир. Журналисты также опубликовали фотографии этих женщин.

15 января было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложников.

На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, и начнётся постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет свои войска и освободит более тысячи палестинских заключённых. В ходе третьего этапа будет произведён обмен телами погибших. После в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

19 января власти Израиля заявили, что получили от ХАМАС список освобождаемых заложников. В связи с этим израильская сторона объявила, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступает в силу.