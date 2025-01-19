ДНР, 19 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. ВС России ликвидировали бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Геббельс в районе недавно освобождённого города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео

«Ликвидировали банду нацистов из ВСУ, среди которых оказался и последователь Гитлера, сделавший своим позывным главного пропагандиста нацистской Германии», — указано в публикации.

К посту было также прикреплено фото нашивки с надписью «Геббельс». Уточняется также, что этот боец ранее выступал в эфире.

Йозеф Геббельс — один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера. В годы Второй мировой войны он занимался активной пропагандой фашистской идеологии, в том числе призывал немцев истреблять евреев.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны, отмечал глава государства.

В феврале 2024 года на форуме «Всё для победы!» в Туле Путин также заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России, участвующие в спецоперации на Украине, ведут священную битву с новым изданием неонацизма.