Москва, 19 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. В новых регионах России по случаю Крещения Господня организовали праздничные богослужения, освящение источников, а также крещенские купания.

Сергей Аверин/РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в дни празднования была обеспечена безопасность более чем 5000 прихожан. На церковных службах присутствовали добровольцы Донецкого регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

С 18 по 19 января они посменно дежурили в храмах Макеевки, Мариуполя и Новоазовска. Всего участниками мероприятий стали 35 студентов-спасателей. Благодаря их бдительности и осознанному поведению горожан празднование Крещения прошло без нарушений безопасности.

Около 35 спортсменов Региональной Общественной Организации «Народная Дружина» утром 19 января провели пробежку и тренировку. Завершением спортивного мероприятия стала пробежка до реки Кальмиус, где спортсмены окунулись в святую воду.

В Луганской Народной Республике тысячи православных верующих пришли на службу, чтобы помолиться за здоровье и укрепление духа своих родных и тех, кто защищает Родину. Для обеспечения безопасности массовые купания для жителей прифронтовых территорий республики не проводились. Несмотря на это, люди семьями приходили в церкви, чтобы запастись освящённой водой.

В Луганске крещенские купания прошли на территории храма Андрея Первозванного. В них приняли участие представители администрации города и депутатского корпуса, Народного фронта ЛНР, военнослужащие и прихожане.

В Запорожской области горожане также приняли участие в крещенских купаниях. Отец Алексей провёл освящение воды, а в зоне организации богослужений запорожские казаки угощали всех желающих горячем чаем.

В Херсонской области в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы для прихожан провели утреннюю литургию по случаю празднования Крещения. После чина освящения воды православные верующие вместе со священнослужителями совершили Крестный ход.