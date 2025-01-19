Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС договорилось с израильской стороной о передаче заложников по субботам. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

В публикации уточняется, что списки заложников, которых необходимо передать израильской стороне, будут формироваться ХАМАС в пятницу, а сама передача будет осуществляться по субботам.

Обмен заложниками будет проводиться по условиям соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 19 января в 12:50 мск.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Как передавало ИА Регнум, режим прекращения огня должен был вступить в силу тремя часами раньше, но власти Израиля требовали предоставления им списка заложников, освобождаемых 19 января. В ХАМАС объясняли задержку в предоставлении списка техническими причинами. В этом списке указаны имена трёх женщин, которых ХАМАС должен освободить в обмен на освобождение из израильских тюрем 90 гражданок Палестины.

Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.