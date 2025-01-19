Красногорск, 19 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Перевод денег незнакомому человеку по номеру телефона может оказаться опасным. Об этом 19 января предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ведомстве отметили, что граждане часто не задумываются, кому на самом деле отправляют деньги, когда осуществляют перевод по просьбе продавца в магазине или торговца на рынке.

«Переводя деньги незнакомцу, например, на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма», ― говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Отмечается, что за это грозят миллионные штрафы, а также наказание по статье 205.1 УК РФ с лишением свободы на срок вплоть до пожизненного. В связи с этим в управлении попросили россиян быть осторожными и пользоваться легальными способами оплаты услуг.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в подмосковном Солнечногорске многодетная мать стала фигурантом уголовного дела о спонсировании экстремиста. Транзакции со счёта женщины оказались среди входящих платежей, поступавших на банковскую карту Микаиля Ганиева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), объявленного в розыск ФСБ за публичные призывы к экстремизму, финансированию терроризма и пропаганду радикального ислама.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в январе прошлого года сообщил, что за 2023 год Следственный комитет направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма.

2 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входит украинский бизнесмен, основатель и бенефициар холдинга Global Spirits Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) с партнёрами. Ранее предпринимателя обвинили в финансировании терроризма и возбудили уголовное дело.