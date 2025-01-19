Ялта, Крым, 19 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Сведений о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе не поступало, сообщила в воскресенье, 19 января, пресс-служба управления МЧС по Крыму.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Информации о разрушениях или пострадавших не поступало», — заявила пресс-служба «РИА Новости».

Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе 19 января зафиксировали два землетрясения и шесть слабых афтершоков.

Первый толчок произошёл в 4:59 мск, его магнитуда составила 2,8, после чего последовало шесть афтершоков. Ещё один слабый толчок магнитудой 2,0 произошёл в 12:09 мск. Это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма, отметила Бондарь.

Как передавало ИА Регнум, 12 января у берегов Крыма в Чёрном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Оно произошло на расстоянии 75 км к юго-востоку от Керчи и 60 км к югу от Тамани. Очаг залегал на глубине 45 км.

В ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 км. В результате сейсмического события никто не погиб и не пострадал, обращений от населения не поступало.