Москва, 19 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян остаётся в коме после перенесённой клинической смерти, изменений в его состоянии нет. Об этом его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила 19 января в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Тигран Кеосаян

Она рассказала, что многие люди, знакомые и незнакомые, переживают за состояние Кеосаяна, и выразила благодарность тем, кто молится за него.

«К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждём», — написала Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, 59-летний Кеосаян в конце декабря попал в больницу и перенёс клиническую смерть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января в ходе брифинга пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления.

В 2008 и 2010 годах заслуженный деятель искусств России перенёс два инфаркта. После первого ему провели операцию на сердце.