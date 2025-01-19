Москва, 19 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Нужно готовиться к тому, что нормализации отношений между США и Россией может не произойти, несмотря на приход к власти в США избранного президента Дональда Трампа, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал статус российско-американских отношений. В комментарии журналисту Павлу Зарубину глава МИД заявил, что этим отношениям нанесён огромный ущерб. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале указал, что нормализацию российско-американских отношений в сложившихся реалиях невозможна.

«Трамп — он не филантроп и не пацифист. Он бизнесмен. Недавно журнал Forbes оценил ресурсную базу Украины в 15 трлн долларов. Как вы думаете, этот бизнесмен-прагматик с барского плеча нам подарит такую Украину? Просто так, что ли? Очевидно, что тут будут пытаться вбить клин между Россией и Китаем, в обмен на Украину. Возможны и различные другие варианты. Легко точно не будет», — уверен Блохин.

Он предложил готовиться к тому, что нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном может и не быть. По его словам, проблема кроется в том, что многие испытывают какие-то надежды в рамках президентства Трампа, но внешней политикой США руководит не он один.

«Руководством занимается ещё его администрация, ещё Конгресс, ещё различные лоббистские группы и аналитические центры. Плюс элиты, которые стоят над партиями. А элиты эти русофобские, как и сами партии в большинстве своём русофобские. Сторонников улучшения отношений с Россией можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому тут получается, что один в поле не воин», — рассказал политолог.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена вместе со всеми этими элитами создали такой контекст, что если Трамп попробует пойти навстречу России, то его тут же заклюют ястребы в Конгрессе и в Сенате, отметил специалист. Он уточнил, что может повториться сценарий первого срока республиканца, когда оппоненты называли его кремлёвским агентом.

«Сейчас идёт игра без правил, условно говоря. А шанс как-то нормализовать отношения есть, только если выработать механизм по управлению этой новой холодной войной. Как некие джентльменские соглашения. А откатить всё назад, чтобы нас там снова полюбили — нереально. Нас полюбят, только если мы развалимся, и придёт новый Ельцин», — заявил Блохин.

Примером создания «механизма по управлению холодной войной» политолог назвал прямые переговоры России и США по Украине, а также подписание стратегических договоров по типу СНВ-4 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений).

«По крайней мере, речь идёт о том, чтобы начать переговорный процесс. Попытаться решить вот эти проблемы не в кулачном бою, а, как некоторые журналисты говорят, разделить между собой зоны влияния. Сделать это за переговорным столом, с помощью дипломатических средств. Вот чего мы добиваемся»,— уточнил эксперт.

Вариант с разделением на зоны влияния специалист считает реальным, но только при условии, что появится какая-то угроза для самих Штатов, какой была когда-то для других стран гитлеровская Германия.

«Вот для Трампа таким «Третьим рейхом» является Китай. Но я думаю, что мы не будем рисковать своими взаимоотношениями с Китаем ради гипотетической возможности улучшения отношений с Западом. Для нас отношения с Китаем на первом месте», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы или же произойдёт эскалация украинского конфликта.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. По его словам, Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном.

Он также рассказал, что российский лидер уточнил, что готов вести дискуссию с избранным главой Белого дома и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым. 22 декабря Путин отметил, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что уходящее руководство США попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.