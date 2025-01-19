Херсон, 19 января, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ Валерий С. смог совершить побег из тренировочного лагеря в Британии и прошёл пешком около 70 км, чтобы добраться до Лондона, откуда выехал в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

Global Look Press

Мужчина вернуться на подконтрольную Вооружённым силам РФ часть Херсонской области. По его словам, ближайшим крупным городом от указанного учебного лагеря был город Манчестер.

Валерий уточнил, что место, в которое его доставили для подготовки, было обнесено колючей проволокой. Мужчина заявил, что ему приходилось прятаться в кустах на обочине, чтобы не быть замеченным, когда рядом проезжала военная техника.

От Манчестера до Лондона Валерий ехал на электричке. Из столицы Британии он вылетел на самолёте в Россию.

«Полетел через Анталию (Турция)… потому что оттуда прямые рейсы в (аэропорт) «Шереметьево». Прошел паспортный (контроль), собеседование и добрался домой», — сказал мужчина, слова которого приводит «РИА Новости».

Валерий сообщил, что мать обрадовалась его возвращению. Он также рассказал, что успел побыть в лагере в Британии около месяца. Мужчина решился бежать, поскольку «не хотел стрелять в живого человека» и желал сохранить свою жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в журнале Forbes вышла статья журналиста Дэвида Экса, который написал, что руководители киевского режима решили больше не создавать новые подразделения после распада подготовленной на Западе бригады ВСУ «Анна Киевская». Из формирования ещё до прибытия на фронт дезертировали более четверти бойцов.

17 января журнал The Economist, со ссылкой на украинское издание «Цензор.net», написал, что бригада ВСУ, подготовкой и оснащением которой занимались французские силы, столкнулась с проблемами дезертирства и неорганизованности на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил провести расследование по этому поводу. По данным журналистов, проблем в подразделении было много. Бригаду формировали с марта 2024 года, обучение проводилось во Франции с октября. Во время подготовки дезертировали 50 военнослужащих, за всё время существования бригады самовольно покинула военную часть почти треть состава — 1,7 тыс. человек.