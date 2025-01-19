Вашингтон, 19 января, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Разведслужбы США и европейских стран не смогли подтвердить, что Россия причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщила 19 января газета The Washington Post (WP).

IMAGO/Erik Prozes/Global Look Press

«Разрывы подводных кабелей, которые в последние месяцы встревожили европейские службы безопасности, скорее всего, были результатом аварий, а не российского саботажа», — отметило издание.

К такому мнению постепенно приходят представители европейской разведки и американские военные. Об этом рассказали газете высокопоставленные должностные лица из трёх государств, которые продолжают расследовать серию инцидентов, которые привели к повреждению критически важных линий связи, проложенных по морскому дну.

В частности, нет свидетельств того, что коммерческие суда умышленно волокли якоря по дну в районах, где проходят кабели. Собранные доказательства указывают на аварии, связанные с неопытностью команды и плохим обслуживанием судов.

Есть «чёткие указания» на случайный ущерб для подводной инфраструктуры, а также аргументы, противоречащие версии о причастности России, добавили собеседники WP.

Речь идёт о трёх инцидентах за последние полтора года. В октябре 2023 года зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз Newnew Polar Bear повредил газопровод в Финском заливе, в ноябре 2024 года китайское судно Yi Peng 3 перерезало два кабеля связи в шведских водах. В декабре 2024-го Финляндия задержала судно Eagle S по подозрению в обрыве якорем подводной линии электропередачи, соединяющей страну с Эстонией, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

В декабре в связи с другими подобными инцидентами генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей на Балтике для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января. Предполагалось, что всего будет направлено десять судов.

Страны НАТО воспользовалось ЧП с кабелями, чтобы увеличить военное присутствие в указанном стратегическом регионе и усилить борьбу с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и абсурдны. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.