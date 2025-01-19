Лондон, 19 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Власти Киева считают катастрофой переговоры с российской стороной в текущей ситуации. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Artur Widak/Global Look Press

«Принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она улучшит положение на поле боя, было бы катастрофической ошибкой», — предупредили источники в Киеве в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как указано в публикации, в Киеве уверены, что перед потенциальными переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным Россия должна потерять инициативу на поле боя и понести серьёзные потери, чтобы укрепить позицию главы киевского режима Владимира Зеленского.

Статья британского издания вызвала большой ажиотаж, в связи с чем многие пользователи вступили в дискуссию в комментариях.

«Скорейшие мирные переговоры означают катастрофическую ошибку для тех, кто надеялся урвать жирный куш от стиральной машинки под названием «Украина», — заявил один из пользователей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в США сообщили, что Зеленский пытается добиться расположения Трампа за счёт лести. Телеканал CNN заявил, что глава киевского режима постоянно пытается переманить Трампа на сторону Украины для того, чтобы обеспечить наилучший возможный исход конфликта для Киева.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что политик хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения. Он назвал такой подход избранного президента США плохой новостью для Киева.

12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма.

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.