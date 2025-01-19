Курск, 19 января, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью, сообщили 19 января в оперативном штабе региона.

MOD Russia/Global Look Press

«С 12.40 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Два украинских дрона уничтожены ночью на 19 января над Брянской и Белгородской областями. Ранее дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Чёрным морем и Крымом.

Как передавало ИА Регнум, силы ПВО за ночь 18 января обезвредила над шестью регионами РФ 46 беспилотных летательных аппаратов украинских сил. Больше всего дронов было сбито в Брянской области — 18.

При этом в Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями ночью уничтожили соответственно три и два беспилотника ВСУ.

Подразделения ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 210 военных. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял более 52,8 тыс. бойцов, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортёра, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия.