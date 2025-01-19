* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 19 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают идею введения санкций против бывшего президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), сообщает 19 января украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Также обсуждается идея, что, если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы «пророссийскости», — сказал источник.

Близкий к офису Зеленского источник предположил, что для Порошенко такое решение станет «хорошим пасом», поскольку он сможет завить о политическом преследовании. При этом, как отметил собеседник издания, в окружении главы киевского режима такую идею поддерживают не все, чтобы не привлечь к этому лишнее внимание в Европе.

Как передавало ИА Регнум, бывшего украинского президента не выпустили за границу для встречи с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером в Европарламенте. Как позже пояснили в Верховной раде Украины, запрет был связан с изменениями сроков командировки Порошенко.

Суд признал сына Петра Порошенко уклонистом от мобилизации и обязал его выплатить штраф в размере 54 тыс. рублей. 39-летний Алексей Порошенко, который перед началом спецоперации покинул Украину и сейчас проживает вместе с семьёй в Лондоне, не явился в Печёрский РТЦК для уточнения данных.