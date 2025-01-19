Братислава, 19 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен быть слугой главы киевского режима Владимира Зеленского, и подтвердил готовность Братиславы заблокировать новую финансовую помощь Украине от Евросоюза.

Кадр из видео Роберт Фицо

«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моём случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее глава киевского режима в хамской форме прокомментировал идею Фицо встретиться в Давосе для обсуждения различных вопросов. Он заявил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку премьер «может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи».

Как передавало ИА Регнум, между словацким премьером и главой киевского режима неоднократно происходили перепалки. Так, 11 января Фицо заявил, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал Зеленского попрошайкой и шантажистом.

Глава киевского режима в конце декабря обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он сообщил, что президент России Владимир Путин якобы поручил премьер-министру Словакии ограничить поставку электроэнергии в страну. Фицо в ответ на это заявил, что не является слугой Зеленского и не обязан помогать Украине безвозмездно.