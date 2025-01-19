Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Власти Израиля получили от ХАМАС список освобождаемых палестинским движением заложников, и соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступает в силу, сообщили в воскресенье, 19 января, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Global Look Press

«Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11:15 (12:15 мск. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Режим прекращения огня должен был вступить в силу тремя часами раньше, но власти Израиля требовали предоставления им списка заложников, освобождаемых 19 января. В ХАМАС объясняли задержку в предоставлении списка техническими причинами.

В списке указаны имена трёх женщин, которых ХАМАС должен освободить в обмен на освобождение из израильских тюрем 90 гражданок Палестины.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней начиная с 19 января. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент Владимир Путин.