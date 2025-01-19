Вашингтон, 19 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается добиться расположения избранного президента США Дональда Трампа за счёт лести, чтобы в дальнейшем настроить его против России. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский оказался перед выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед президентом России Владимиром Путиным», — указано в публикации.

Уточняется, что Зеленский постоянно пытается переманить Трампа на сторону Украины для того, чтобы обеспечить наилучший возможный исход конфликта для Киева.

В материале также отмечено, что стремление мировых политиков льстить новому президенту США является обычной вещью, однако из-за общей непредсказуемости республиканца это может не сработать в случае с ним.

Как передавало ИА Регнум, 19 января сын избранного президента Бэррон Трамп сообщил, что Зеленский трижды умолял пригласить его на инаугурацию, однако трижды получил отказ, а затем заявил, что сам решил не ехать.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что политик хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения. Он назвал такой подход избранного президента США плохой новостью для Киева.