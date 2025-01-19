Братислава, 19 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует наложить вето на оказание Евросоюзом финансовой помощи Украине. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 19 января в социальных сетях.

Кадр из видео

Так политик отреагировал на ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на предложение словацкого лидера провести встречу в швейцарском Давосе и провести переговоры по поводу транзита газа.

«Склоняюсь к необходимости наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Киеву», — уточнил Фицо.

По словам политика, глава киевского режима полагает, что все должны ему служить. Политик подчеркнул, что у него иное мнение по этому вопросу, и напомнил, что он словацкий премьер-министр, а не украинский слуга.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января глава киевского режима в хамской форме прокомментировал идею Фицо встретиться в Давосе. Украинский политик заявил, что не может ничего планировать со словацким премьером, поскольку тот может поехать в Давос, но в итоге оказаться где-нибудь в Сочи. До этого Фицо отмечал, что не поедет на Украину, чтобы обсудить транзит газа с главой киевского режима.

Между словацким и украинским политиками уже неоднократно происходили перепалки. Так, 11 января Фицо предупреждал, что опасно прекращать транзит российского газа через украинскую территорию, а также назвал главу киевского режима попрошайкой и шантажистом.

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины полностью прекращён с 1 января из-за отказа Киева продлевать соглашение. Голубое топливо поступало в том числе и в Словакию.

10 января Фицо рассказал, что российская компания «Газпром» поставит газ словацкой стороне в обход украинской территории. Он добавил, что Россия всегда была надёжным партнером Словакии и не подводила страну, в отличие от Украины.