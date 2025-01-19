Покровск, ДНР, 19 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Прорыв российских войск в Красноармейск (украинское название — Покровск) обернётся полной катастрофой для обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке», — указал он в публикации, говоря о потенциальном захвате города ВС России.

Боуз также уточнил, что российские подразделения активно развивают успех в Донецкой Народной Республике (ДНР) и ведут успешные бои с ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в связи с продвижением российских войск на шахте в Красноармейске остановили добычу коксующегося угля. Агентство Reuters информировало, что работа на шахте продолжается только на поверхности, работников эвакуировали. Отмечалось, что только эта шахта продолжала обеспечивать Украину коксующимся углем. Её закрытие приведёт к почти четырёхкратному сокращению объёмов производства украинской сталелитейной промышленности.

6 января Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Курахово. В ходе боёв ВСУ потеряли более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на этом направлении. Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса. С севера его защищает водохранилище, что ограничивало возможность продвижения штурмовиков Вооружённых сил РФ.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин также заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.