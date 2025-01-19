Москва, 19 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Роскомнадзор в настоящее время не фиксирует изменений в работе приложения TikTok в России, сообщила «Известиям» пресс-служба ведомства в воскресенье, 19 января.

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По информации сервиса «сбой.рф», у части пользователей в РФ TikTok не работает.

По данным на 15:30 мск, о таких проблемах сообщили 4040 посетителей сервиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 января сообщалось, что TikTok работает в России со сбоями. Чаще всего на проблемы в работе приложения жаловались пользователи из Москвы, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей и Петербурга. Сбои в работе TikTok также наблюдались в России 16, 14 и 11 января.

19 января в США начал действовать закон, запрещающий работу TikTok. Пользователи получили уведомление о том, что в течение некоторого времени не смогут заходить в приложение. После блокировки TikTok в США на проблемы в работе приложения пожаловались и канадские пользователи.

В апреле 2024 года президент США Джозеф Байден подписал закон, по которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивается 19 января — за день до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя подписанный Байденом закон, назвал его грабежом и подрывом работы конкурентноспособных компаний. В Белом доме 17 января заявили, что соцсеть должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Трамп ранее также заявлял, что TikTok является угрозой для безопасности США. В августе 2020 года, будучи президентом, он пообещал запретить использование этой площадки на территории страны. При этом в июне 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик. 17 января он сообщил, что лично примет решение о будущем TikTok в США.