Москва, 19 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить гражданство и переехать в Хорватию показывает слабость его патриотической позиции, которую он активно демонстрировал ранее, заявила 19 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

AP/TASS

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходил в начале марта 2022 года в Дохе, спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. Это спортивное мероприятие стало для спортсменов из РФ последним международным стартом перед отстранением. Россияне были вынуждены выступать в Катаре в условиях жёсткого психологического прессинга, который устроили их украинские оппоненты.

«Тогда в Катаре Ковтун был настроен против России страшно. Но год спустя он перебрался в Хорватию, а сейчас, как я понимаю, хочет получить гражданство этой страны. И теперь мы видим истинную цену его патриотизма», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, украинский гимнаст, четырёхкратный чемпион Европы Ковтун собирается получить гражданство Хорватии. Помимо этого, хорватское гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачёва-Надюк.

Ранее член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан, ставший чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом в 2021 году, покинул расположение национальной команды после мирового первенства в Италии из-за угрозы мобилизации.