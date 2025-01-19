Будапешт, 19 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Новую мемориальную доску в память об узниках еврейского гетто и советских воинах, освободивших их в январе 1945 года, открыли на стене Большой синагоги в столице Венгрии Будапеште. Россию на торжественной церемонии представляли посол Евгений Станиславов и сопредседатель российского научно-просветительского общества «Холокост» Илья Альман, сообщил 19 января ТАСС.

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В тексте на доске указано, что с 29 ноября 1944 года на этом месте находились одни из ворот Будапештского гетто, созданного при нацистском режиме партии «Скрещенные стрелы».

«18 января 1945 года Красная армия разрушила стены гетто и освободила страдающих в гетто евреев. Да будет благословенна память о мучениках гетто и солдатах-героях!» — гласит надпись.

Новая доска дополнила старую, установленную на стене синагоги в 2015 году к 70-летию освобождения будапештского гетто. Инициатором обновления выступила Федерация еврейских общин Венгрии. Текст на памятном знаке более полный и точный, часть его — на русском языке.

Представители еврейской общины Будапешта и российские дипломаты возложили к мемориалу венки и цветы. На церемонию пригласили бывшего узника будапештского гетто и концлагеря Маутхаузен Имре Лебовича. Посол Станиславов вручил ему юбилейную медаль, изготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Нацисты создали Будапештское гетто в рамках политики преследования и уничтожения евреев. В декабре 1944 года немецкие фашисты и венгерские коллаборационисты приступили к уничтожению населения гетто. За полтора месяца были убиты около 20 тыс. человек, их тела топили в Дунае. Наступавшие советские войска освободили гетто 18 января 1945 года, Будапешт был полностью освобождён 13 февраля. Всего в Венгрии погибли более 140 тыс. советских воинов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года бывший глава МИД Израиля Яир Лапид рассказал в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, как солдаты Красной армии спасли его отца и бабушку от нацистов. По его словам, много лет назад в будапештском гетто находился мальчик, который однажды услышал незнакомую речь. Мать объяснила ему, что «пришли русские» и спасли их. Этим мальчиком был отец Лапида.