Братислава, 19 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины. заявил в воскресенье, 19 января, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Илья Питалев/РИА Новости

Братислава поддержит такое решение, если оно будет принято, сказал Гашпар в интервью ТАСС.

«Наш премьер-министр [Роберт Фицо] с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности. Стало быть, Словакия поддержит то, о чём договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — отметил Гашпар.

Трамп ранее признал, что конфликт на Украине был спровоцирован, а Россия реагировала на провокационные решения киевских властей, добавил вице-спикер.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе другой вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что переговоры Путина и Трампа могли бы пройти в Братиславе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Процесс может начаться после прихода к власти в США новой администрации, уточнил представитель Кремля.

Фицо ранее назвал главу киевского режима Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом. Он отметил, что решение Киева о прекращении транзита российского газа привело к убыткам для стран ЕС, и пригрозил ответными мерами.

12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, заявил 14 января кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.