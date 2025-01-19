Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Список трёх израильских заложниц, которых радикальное палестинское движение ХАМАС обязалось освободить 19 января, опубликовал новостной интернет-портал Yediot News.

Tsafrir Abayov/AP/TASS

Ранее радио Kan со ссылкой на израильский источник проинформировало, что радикальное палестинское движение передало посредникам перечень заложников, которых должны освободить 19 января в рамках сделки с Израилем о прекращении огня.

Так, по данным СМИ, в представленном списке числятся 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбер Хаир. Журналисты также опубликовали фотографии заложниц.

Женщины попали в плен во время атаки ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января государственная информационная служба Египта обнародовала информацию, что в рамках сделки с ХАМАС Израиль освободит 90 палестинских женщин-заключённых в обмен на трёх израильских заложниц.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Участники диалога договорились, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней. По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложников.

На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых и начнётся постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет свои войска и освободит более тысячи палестинских заключённых.

В рамках третьего этапа будет произведён обмен телами погибших. После в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.