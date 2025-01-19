Симферополь, 19 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксировали 19 января на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Первый толчок произошёл в 4:59 мск в четырёх километрах от сейсмической станции «Ялта», на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5–3 балла в эпицентре, после чего последовало шесть афтершоков», — передаёт слова эксперта «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано у берегов Крыма в Чёрном море. Оно произошло на расстоянии 75 км к юго-востоку от Керчи и 60 км к югу от Тамани. Очаг землетрясения залегал на глубине 45 км.

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