Кривой Рог, Украина, 19 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Ракета пробила бомбоубежище в Кривом Роге, родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщило MK.ru в воскресенье, 19 января.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Украинские источники не уточняют, какой стороне принадлежала ракета, и, вероятно, речь идёт о неудачно выпущенной ракете украинского ПВО, отметили авторы.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, бомбоубежище серьёзно пострадало и местами обвалилось, сказано в сообщении. В момент удара людей в сооружении не было.

Как передавало ИА Регнум, 17 января украинские СМИ заявили, что по Кривому Рогу был нанесён удар баллистической ракетой. По этим данным, было существенно повреждено здание колледжа авиационного университета. В результате данного удара был ликвидирован, в том числе, инструктор из Дании Йеппе Хансен, который обучал военнослужащих ВСУ управлению истребителями F-16, рассказали знакомые Хансена.

Минобороны РФ об ударах по Кривому Рогу официально не сообщало. При этом военное ведомство проинформировало, что с 11 по 17 января ВС РФ нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. Поражались в том числе пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников ВСУ, отмечало ведомство.