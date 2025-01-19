Берн, 19 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) разблокировал часть активов трастов, ранее учреждённых российским миллиардером Алишером Усмановым, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на соответствующее решение SECO от 22 декабря 2022 года.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Речь идёт о более чем 6,5 миллиона долларов от одного из самых богатых олигархов в истории Алишера Усманова», — сказано в публикации.

Авторы материала уточнили, что запросы на разблокировку в исключительном порядке замороженных в стране активов трастовая фирма подавала летом и осенью 2022 года. Они касались оплаты счетов за обслуживания вертолётов во Франции, а также недвижимости в Англии, которые выставили на основании контрактов, заключённых до введения санкций.

По словам адвоката Усманова, указанные вертолёты и недвижимость принадлежат не олигарху, а трастам, которые были им учреждены много лет назад. На данный момент ни родственники предпринимателя, ни он сам не могут контролировать данные трасты.

Ранее Усманов назвал санкции против российского бизнеса колоссальной ошибкой Запада. По его словам, те, кто хотел навредить России санкциями, гораздо больше навредили странам Европы.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году, после снятия санкций Евросоюза с ряда лиц, Швейцария разблокировала связанные с Россией активы стоимостью 290 млн швейцарских франков (32 594 347 580 руб.).

При этом отмечалось, что общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (16 859 145 300 руб.) после того, как некоторые лица были исключены из санкционных списков ЕС, на которые, в свою очередь, ориентируется Швейцария.