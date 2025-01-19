Оттава, 19 января, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Канадские пользователи TikTok заявили о прекращении работы видеосервиса, после того как его заблокировали в США. Об этом 19 января сообщило издание The Mirror US.

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Сообщения в соцсетях оставили десятки разгневанных канадцев. Они пожаловались на то, что в связи с блокировкой приложений TikTok в США они тоже не могут ими воспользоваться. При попытке зайти в эту соцсеть они получают уведомление, что согласно вступившему в силу закону, запрещающему TikTok в США, они пока не могут пользоваться сервисом.

При этом часть жителей Канады пользуются этой соцсетью, как и раньше.

Как сообщало ИА Регнум, уходящий президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивал 19 января — за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.

В США 19 января вступил в силу закон, запрещающий работу сервиса. TikTok стал недоступен американским пользователям. Кроме того, китайское приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. При этом пользователей в США уведомили, что избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность работать над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность.

В Европе вслед за США призвали рассмотреть вопрос о запрете видеосервиса TikTok. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он пояснил, что сервис распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами, а также представляет серьезную угрозу безопасности.