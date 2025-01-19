Москва, 19 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Запад может вмешать в президентские выборы в Сербии, которые пройдут через пару лет, или даже попытаться досрочно отправить в отставку действующего президента страны Александра Вучича, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

AP/TASS

Ранее телеканал Happy показал выступление Вучича, в котором он сделал ряд заявлений о попытках влияния извне. По его словам, новая цель Запада — посеять раздор в сербском обществе. Для достижения поставленной задачи зарубежные силы используют студентов, наиболее подверженных чужому влиянию, уточнил Вучич. Он отметил, что представители Запада пытаются устроить в стране цветную революцию.

Подготовка протестных настроений в Сербии связана с предстоящими президентскими выборами в 2027 году, уверен Юрий Светов. Он напомнил, что Вучич больше не может избираться, а значит это то время, когда Запад попытается поставить у власти своего человека.

«Мы же видим, как это было в Грузии. Готовились заранее, заявляли, что если победит партия «Грузинская мечта», то выборы незаконные. И здесь это же делается. И везде опора на одно — на молодёжь. Потому что у молодежи твёрдо сидит в головах, у студентов особенно, что главное — это Сербия в Евросоюзе. А остальные, по их мнению, мелочи не имеют значения. Всякие там национальные интересы и прочее», — пояснил Светов.

По его словам, протестующие попытаются заставить Вучича уйти в отставку раньше срока.

«Президент Сербии заговорил же сейчас о том, что он готов провести референдум о доверии к нему. За два года до выборов. И на этом референдуме можно поиграть. Всегда, все эти цветные революции строились вокруг выборов. Мы же видели с вами, что сейчас делалось в Грузии»,— указал собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание на то, что географическое положение Сербии вынуждает Вучича вести особую политику. У страны нет выхода к морю, а вокруг расположены страны НАТО.

«Да, Вучич балансирует, у него другого выхода нет. Его обвиняют, что он сидит на двух стульях, европейско-атлантическом и российском. Он отвечает: «я сижу на одном стуле — сербском. Но его возможности ограничены. Вот мы, Россия, да, мы относимся нормально к нему. Но как мы помочь реально можем? Достаточно вспомнить ситуацию с самолётом главы МИД РФ Сергея Лаврова, когда его не пустили в воздушное пространство на пути в Сербию», — заявил Светов.

Президент Вучич в своём заявлении также отметил, что сербское терпение продлится до определённого момента, после чего правительство страны перейдёт к действиям. Политолог считает, что меры по урегулированию обстановки могут быть предприняты властью, если оппозиция перейдёт к радикальной форме протеста.

«Правительство [Сербии] может взять за образец то, как ведёт себя правительство Грузии. Принять конституционные меры и подавить эти протесты с использованием силы, но в рамках закона. Они могут это сделать, но вопрос, чем ответит Запад на это? А что, если возьмут и объявят блокаду? У них же есть опыт — то, что они проделали с Югославией, а потом с Сербией. И ведь дошло-то до бомбёжек»,— указал собеседник агентства.

Политолог напомнил о том, что на неудобных лидеров в последнее время нередко совершались покушения, например, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и избранного президента США Дональда Трампа.

«На Вучича, конечно, могут организовать покушение. Уж если трижды пытались покушаться на Трампа, то чего тут церемониться? Просто у Сербии, в отличие от Словакии, спецслужбы более профессиональные. они опыт с времен Югославии имеют. Плюс и российские коллеги тоже помогают наверняка»,— подытожил Светов.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Вучич предложил провести в Сербии переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сергей Лавров 23 декабря провёл телефонный разговор с президентом Сербии. Особое внимание было уделено косовскому урегулированию при уважении основополагающего значения резолюции СБ ООН 1244, прежде всего — необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сербии. Сторонами подчёркнута неприемлемость многолетнего саботажа Приштиной договорённостей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Лавров подтвердил ранее неоднократно высказанную президентом Путиным солидарность Москвы с Сербией в вопросе защиты прав сербов в соответствии с международным правом.