Москва, 19 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Руководство «Ленкома» проигнорировало «творческое завещание» бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова, составленное им незадолго до смерти. Об этом народный артист России Дмитрий Певцов рассказал 19 января в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В видеообращении актёр отметил, что получил подписанный бывшим худруком документ от его дочери, актрисы Александры Захаровой. Захаров составил его в августе 2019 года, а в сентябре скончался.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра», — написал Певцов под опубликованными копиями документа.

Захаров, пояснил он, оставил официальное письмо для режиссёрского управления и дирекции, в котором рассказал, как следует расставлять спектакли в месячном репертуаре. Некоторые постановки он предложил убрать вовсе. Когда его дочь принесла письмо директору, её «попросили не беспокоить».

«Дальше убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения», — сказал Певцов.

После того, как Захарова не стало, «Ленком» начал производить массовые вводы в идущие спектакли, чем разрушил постановки мастера, добавил артист и подчеркнул, что не согласен с действиями руководства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января Певцов заявил, что его многолетняя связь с театром «Ленком Марка Захарова» оборвалась. Перед этим его портрет убрали из фойе театра.

В «Ленкоме» сообщили, что Певцов забрал трудовую книжку ещё в 2021 году, и назвали ошибкой сохранение его фотографии на стене фойе. В театре отметили, что артист отметился негативными высказываниями в адрес «Ленкома», хотя продолжал участвовать в спектаклях.

Ведущая актриса «Ленкома» Александра Захарова 15 января заявила, что может покинуть театр вслед за Дмитрием Певцовым. По словам дочери Марка Захарова, отдавшей «Ленкому» 42 года, в театре «назрел глубокий кризис».