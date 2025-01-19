Москва, 19 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством украинскими военными жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников вооружённых украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — уточняется в Telegram-канале СК России.

Оно заведено в соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»). По данным следствия, в январе 2025 года украинские военные совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома в Русском Поречном.

В ведомстве подчеркнули, что установят всех представителей ВСУ, причастных к преступлению, и привлекут их к ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что тела, найденные в селе Русское Поречное, демонстрируют истинное лицо киевского режима. Он уточнил, что тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Дипломат добавил, что убегавшие из села бойцы ВСУ забросали их гранатами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что для России является очевидным, что внятной реакции международных структур в связи с указанными преступлениями не последует. При этом она заверила, что все виновные в указанных убийствах понесут неотвратимое наказание и получат реальные сроки заключения.

17 января Министерство обороны РФ проинформировало, что за две недели Вооружённые силы России освободили в Курской области Русское Поречное и ещё три населённых пункта: Александрия, Леонидово и Кругленькое. Подчеркивалось, что всего удалось освободить 63,2% территории, ранее занятой ВСУ.