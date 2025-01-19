Дублин, 19 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Великобритании Кира Страмера на Украину сигнализирует о скором конце киевского режима. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

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16 января Стармер совершил свой первый официальный визит на Украину, где они вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет.

«Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть», — указал Боуз в публикации, комментируя эту встречу.

Как передавало ИА Регнум, Кремль негативно воспринял пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, подчеркнул он.

«100-летний договор» — это художественный приём, в основе которого — попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении военного конфликта под протекторатом Лондона, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.