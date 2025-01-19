МИД Эстонии предложил запретить TikTok в Европе
Глава МИД Эстонии Цахкна призвал подумать о запрете TikTok в Европе
Таллин, 19 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В Европе вслед за Соединёнными Штатами Америки необходимо рассмотреть вопрос о запрете видеосервиса TikTok. Об этом 19 января заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что на платформе распространяется дезинформация.
«За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности», ― подчеркнул министр в сообщении в соцсети Х.
Как сообщало ИА Регнум, уходящий президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивал 19 января — за день до инаугурации Трампа.
Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.
Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.
В США 19 января вступил в силу закон, запрещающий работу сервиса. Агентство Reuters сообщило, что американским пользователям стал недоступен TikTok. Кроме того, китайское приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. При этом пользователей в США уведомили, что избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность работать над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность.
Приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok китайская компания ByteDance выпустила в 2018 году.