Таллин, 19 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В Европе вслед за Соединёнными Штатами Америки необходимо рассмотреть вопрос о запрете видеосервиса TikTok. Об этом 19 января заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что на платформе распространяется дезинформация.

«За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности», ― подчеркнул министр в сообщении в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, уходящий президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивал 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.

В США 19 января вступил в силу закон, запрещающий работу сервиса. Агентство Reuters сообщило, что американским пользователям стал недоступен TikTok. Кроме того, китайское приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. При этом пользователей в США уведомили, что избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность работать над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность.

Приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok китайская компания ByteDance выпустила в 2018 году.