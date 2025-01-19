Донецк, 19 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Гарнизон ВСУ в селе Великая Новосёлка на западе ДНР фактически обречён, заявил в воскресенье, 19 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Коновалов/ТАСС

Противник находится в оперативном окружении, и чтобы выбраться из села, ему придётся форсировать реку Мокрые Ялы, сказал Рогов «РИА Новости».

«Наши войска вошли в Великую Новосёлку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречён, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Рогов сообщил, что до смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке осталось около 2 км. 19 января в силовых службах сообщили о начале боёв на территории самого села.

Ключевая задача российских войск, ведущих бои в окрестностях Великой Новосёлки, остаётся прежней: нарушить коммуникации противника, чтобы окружить населённый пункт и обороняющую его группировку ВСУ, рассказал ранее источник ИА Регнум на месте событий. Снабжение ВСУ висит на нитке, но ещё не прервано, котёл почти готов, но крышка не закрыта, отмечал собеседник агентства.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее напомнил, что в течение всего 2023-го и части 2024 года Великая Новосёлка оставалась важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка. Из-за преимущественно равнинного пейзажа контроль над крупными населёнными пунктами, находящимися на доминирующих высотах, приобрёл стратегическое значение, отмечал автор.