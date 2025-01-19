Москва, 19 января, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Зверства, совершённые ВСУ в отношении жителей села Русское Поречное в Курской области, показали террористическую суть киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — отметила она в соответствующем комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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