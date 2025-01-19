Санкт-Петербург, 19 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Личности троих подростков, танцевавших без штанов возле храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, установлены. Об этом сообщила 19 января пресс-служба петербургской полиции.

Кадр из видео

Ролик с участием троих подростков, снявшихся на фоне храма «с неподобающим поведением», полицейские обнаружили в Сети. В их действиях выявили признаки правонарушения.

«Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет и 13-летний житель г. Москвы. Все трое были опрошены сотрудниками», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Действиями подростков заинтересовалось Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. Его сотрудники разыскали блогеров и задержали одного из них — лицеиста-одиннадцатиклассника, сообщило издание 78.ru.

Юноша рассказал, что неприличное видео было снято 1 января, после этого компания уехала в Москву. Подростка задержали накануне на Московском вокзале по возвращении из столицы.

Другой подросток, 13-летний москвич, уже принёс извинения за танцы в трусах. В видеообращении в Telegram он признался, что совершил ужасный поступок и, не подумав о последствиях, оскорбил огромное количество людей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году уголовное дело возбудили в отношении тату-модели Полины Моругиной, известной как Полина Фейс, которая двумя годами ранее снялась обнажённой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве. Ей инкриминировали оскорбление чувств верующих. По итогам рассмотрения дела Головинский суд столицы отправил девушку на принудительное лечение. В материалах указывалось, что у неё выявили психическое расстройство.