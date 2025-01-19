Павел Зарубин: Путин на следующей неделе планирует международные контакты
Москва, 19 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. На предстоящей неделе президент России Владимир Путин планирует международные контакты. Об этом 19 января сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства также проведёт заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который в 2025 году отмечает 270 лет со дня основания.
«Также Путин проведёт совещание с членами правительства России и совещание по экономике», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.
Также глава государства проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Как сообщало ИА Регнум, 17 января Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Российский лидер подчеркнул, что это придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям.
16 января глава государства провёл встречу с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой в Москве. Сначала лидеры пообщались в расширенном составе делегаций, а затем продолжили общение в формате тет-а-тет.