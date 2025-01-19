Москва, 19 января, 2025, 13:46 — ИА Регнум. На предстоящей неделе президент России Владимир Путин планирует международные контакты. Об этом 19 января сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Александр Казаков/ТАСС

Глава государства также проведёт заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который в 2025 году отмечает 270 лет со дня основания.

«Также Путин проведёт совещание с членами правительства России и совещание по экономике», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Также глава государства проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Российский лидер подчеркнул, что это придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям.

16 января глава государства провёл встречу с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой в Москве. Сначала лидеры пообщались в расширенном составе делегаций, а затем продолжили общение в формате тет-а-тет.