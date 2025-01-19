Курган, 19 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. В Курганской области вспыхнул пожар в общежитии. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«В Шадринске в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Из здания эвакуировали более 50 человек. В ведомстве уточнили, что 31 человека сотрудники МЧС России спасли с помощью самоспасателей. Ещё 20 человек спустились по автолестнице.

В министерстве добавили, что одна женщина получила травмы.

В настоящее время пожар ликвидировали на площади 60 кв. м. С огнём боролись 28 специалистов МЧС и восемь единиц техники.

Причину возгорания установят дознаватели ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуировали 96 жильцов. В результате инцидента погибли два человека.

15 января пожар произошёл в квартире жилого комплекса на северо-востоке Москвы. Помещение, в котором случилось возгорание, расположено 47-м этаже в доме на Новодмитровской улице. Пострадали три человека — двое взрослых и один ребёнок. Их госпитализировали.