Москва, 19 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подправил белорусского лидера Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня. Об этом сообщил 19 января Кремль.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор.

«Владимир Путин тепло поздравил Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня, передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии», — уточнил Кремль на своём сайте.

Президент РФ также пожелал белорусскому лидеру успехов на президентских выборах, которые назначены в Белоруссии на 26 января. Кроме того, Путин и Лукашенко договорись о дальнейших контактах, а также подтвердили планы на продолжение укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства между Москвой и Минском.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года российский лидер назвал церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Президент отметил, что подвижническая деятельность Русской православной церкви направлена на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

В августе 2023 года Путин подчёркивал, что следует поддерживать семьи, будущих мам и традиционные ценности, а также призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.